18 Декабря , 13:58

Вадут Исхаков: Башкирская журналистика — образец честности

В Уфе торжественно наградили лауреатов премии главы Республики Башкортостан в области журналистики «Достоверность. Ответственность. Мужество».

На конкурс были представлены 159 работ, из которых жюри выбрало 20 победителей в пяти категориях: «Достоверность», «Ответственность», «Мужество», «Поступок года» и «Чуткое сердце». 

—  Наша башкирская профессиональная журналистика сегодня является образцом честности и объективности, а региональные СМИ — источником наиболее достоверной информации, — прокомментировал событие председатель Союза журналистов Республики Башкортостан Вадут Исхаков. — Премия «Достоверность. Ответственность. Мужество» учреждена по инициативе Главы Республики Башкортостан во время форума журналистов «Медиайыйын». Этот конкурс стал центральным событием в медиасфере Башкортостана. Надо сказать, что нигде в России для журналистов больше нет премий такого размера и в таком количестве.

Кстати, в 2024 году Вадут Исхаков стал лауреатом первой премии «Достоверность. Ответственность. Мужество» за материалы с передовой, из зоны проведения специальной военной операции.

Фото: Союз журналистов РБ

Автор: Жанна МИРОНОВА
