Общество
Общество
22 Декабря , 12:31

В Уфу после лечения вернулась девочка, которую жестокий отец выбросил из окна

Четырехлетняя малышка на ногах вернулась в Уфу вместе с мамой.

В Уфу после лечения вернулась девочка, которую жестокий отец выбросил из окна
В Уфу после лечения вернулась девочка, которую жестокий отец выбросил из окна

В Москве, в Российской детской клинической больнице в Москве маленькую пациентку прооперировали и поставили на ноги, пару недель назад она начала ходить.

В Уфе реабилитация будет продолжена. Запланированы плановые консультации невролога, офтальмолога, ортопеда и хирурга, сообщает министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Врачи констатируют: есть прогресс в восстановлении речи и активности. Ребенок изъясняется практически так же, как и до травмы, идет на контакт, самостоятельно играет, улыбается.

Напомним, 9 октября мужчина выбросил из окна квартиры на четвёртом этаже свою маленькую дочь. Малышку в крайне тяжелом состоянии доставили в уфимскую больницу № 17, ее прооперировали. После она была перевезена в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу в Москву.

Фото из аккаунта Айрата РАХМАТУЛЛИНА.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
