-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
8 Декабря , 15:22

Девочка из Уфы, которую отец выбросил с четвёртого этажа, скоро будет дома

«Настоящее новогоднее чудо! Трехлетняя девочка, которую отец выбросил из окна, идет на поправку и встретит Новый год дома», — поделился замечательной новостью министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в соцсетях.

Девочка из Уфы, которую отец выбросил с четвёртого этажа, скоро будет дома
Девочка из Уфы, которую отец выбросил с четвёртого этажа, скоро будет дома

Сейчас девочка проходит реабилитацию в Москве. Как сообщили в РДКБ, состояние малышки стабильное. Она ходит с мамой за руку, может уверенно пройти несколько шагов без поддержки, прежний объем движений восстановился практически полностью.

На Новый год девочка по имени Полина приедет домой, сообщил министр и поблагодарил врачей за работу.

Напомним, утром 9 октября 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже на улице Ульяновых в Уфе свою трехлетнюю дочь.

Фото: скриншот видео со страницы Айрата Рахматуллина в соцсетях.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru