Девочка из Уфы, которую отец выбросил с четвёртого этажа, скоро будет дома

Сейчас девочка проходит реабилитацию в Москве. Как сообщили в РДКБ, состояние малышки стабильное. Она ходит с мамой за руку, может уверенно пройти несколько шагов без поддержки, прежний объем движений восстановился практически полностью.

На Новый год девочка по имени Полина приедет домой, сообщил министр и поблагодарил врачей за работу.

Напомним, утром 9 октября 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже на улице Ульяновых в Уфе свою трехлетнюю дочь.

Фото: скриншот видео со страницы Айрата Рахматуллина в соцсетях.