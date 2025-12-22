В Уфе провели новогодний праздник для семей участников СВО

Для 90 детей, пришедших на праздник, подготовили игровую программу с хороводами, мастер-классы по изготовлению елочных игрушек-желаний и, конечно, долгожданные подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Каждый ребенок смог выступить — прочитать стихотворение или спеть песню.

«Этот утренник — своего рода промежуточный итог нашей работы, — отметила куратор проекта, член Общественной палаты Башкирии Светлана Туразянова. — Проект стартовал два с половиной месяца назад, и уже видны первые значимые результаты. Мы рады, что смогли создать для семей пространство поддержки и радости».

Проект «Сила семей участников СВО» был инициирован после многочисленных обращений родственниц военнослужащих в реабилитационный центр. Его главная задача — психологическая помощь женщинам и детям. По условиям гранта, помощь должны были получить 40 человек, но фактически участников уже значительно больше.

«Они стали более эмоционально устойчивыми, общительными, появились внутренние ресурсы поддерживать своих мужей. Кто-то вышел на работу, у кого-то появилось желание путешествовать, а кто-то начал осваивать новую профессию, в том числе — психологию, чтобы помогать другим», — поделилась успехами директор АНО «Семья под ключ» Резида Зайнуллина.

Участницы проекта подтверждают его эффективность. Лирина, мать бойца, признается, что первые месяцы после отправки сына плакала каждый день. Активное участие в проекте помогло справиться с тревогой. Ольга, жена участника СВО, благодаря поддержке психологов смогла направить энергию в учебу и теперь сама планирует помогать семьям военнослужащих.

Психолог проекта Марина Фисенко отмечает видимые изменения: «Участницы раскрывают плечи, больше улыбаются, открываются для общения. У детей тоже улучшается эмоциональное состояние, что видят их мамы».

В основе методики работы — развитие эмоционального интеллекта, групповая терапия и возвращение человека в «ресурсное» состояние. Важным аспектом стало и создание сообщества взаимопомощи, где женщины находят понимание и поддержку.

На празднике Светлана Туразянова вручила Резиде Зайнуллиной благодарственное письмо Общественной палаты РБ за вклад в развитие гражданского общества.

«Надеюсь, по окончании проекта он получит достойную оценку и будет масштабироваться на федеральном уровне», — выразила уверенность Светлана Туразянова.

Проект «Сила семей участников СВО» продолжится в 2025 году с привлечением новых участниц. В планах — выезды в районы республики и проведение масштабного Фестиваля семей.

Фото: пресс-служба ОП РБ.