22 Декабря , 15:01

В Уфе назвали площадки, где можно запускать фейерверки

С 31 декабря в республике вводится особый противопожарный режим, сообщили в администрации города.

В Уфе назвали площадки, где можно запускать фейерверки

Использовать пиротехнику в новогодние каникулы можно только в специально отведенных местах. Всего в городе определено 16 таких площадок.

Праздничные фейерверки можно будет запускать: 

в Демском районе — в парке «Демский», напротив дома по ул. Евгения Столярова, 2 и озера Карьерное; 

в Калининском районе — на площадке по ул. Александра Спивака, в сквере «Аленький цветочек» и перед ДК «Машиностроитель»; 

в Кировском районе — на пляже «Солнечный», на набережной Белой ниже Конгресс-холла «Торатау», на площадке напротив дома по ул. Айской, 16; 

в Ленинском районе — на площадке по ул. Асхата Мирзагитова в ЖК «8 Марта» и возле стадиона «Водник»; 

в Октябрьском районе — на площадке на пересечении улиц Максима Рыльского и Набережной реки Уфы, на аллее между лайфстайл-центром «Башкирия» и ул. 50 лет СССР и напротив ТЦ «Караван»; 

в Орджоникидзевском районе — на парковке на спуске к СОК «Биатлон» и на площадке по ул. Шота Руставели между ул. Ладыгина и ул. Российской. 

В Советском районе площадок для запуска фейерверков нет. 

Жителям рекомендуют соблюдать ограничения: речь идет не только о штрафах, но и о жизни и имуществе граждан.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
