В Уфе назвали площадки, где можно запускать фейерверки

Использовать пиротехнику в новогодние каникулы можно только в специально отведенных местах. Всего в городе определено 16 таких площадок.
Праздничные фейерверки можно будет запускать:
в Демском районе — в парке «Демский», напротив дома по ул. Евгения Столярова, 2 и озера Карьерное;
в Калининском районе — на площадке по ул. Александра Спивака, в сквере «Аленький цветочек» и перед ДК «Машиностроитель»;
в Кировском районе — на пляже «Солнечный», на набережной Белой ниже Конгресс-холла «Торатау», на площадке напротив дома по ул. Айской, 16;
в Ленинском районе — на площадке по ул. Асхата Мирзагитова в ЖК «8 Марта» и возле стадиона «Водник»;
в Октябрьском районе — на площадке на пересечении улиц Максима Рыльского и Набережной реки Уфы, на аллее между лайфстайл-центром «Башкирия» и ул. 50 лет СССР и напротив ТЦ «Караван»;
в Орджоникидзевском районе — на парковке на спуске к СОК «Биатлон» и на площадке по ул. Шота Руставели между ул. Ладыгина и ул. Российской.
В Советском районе площадок для запуска фейерверков нет.
Жителям рекомендуют соблюдать ограничения: речь идет не только о штрафах, но и о жизни и имуществе граждан.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.