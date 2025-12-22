В Уфе назвали площадки, где можно запускать фейерверки

Использовать пиротехнику в новогодние каникулы можно только в специально отведенных местах. Всего в городе определено 16 таких площадок.

Праздничные фейерверки можно будет запускать:

в Демском районе — в парке «Демский», напротив дома по ул. Евгения Столярова, 2 и озера Карьерное;

в Калининском районе — на площадке по ул. Александра Спивака, в сквере «Аленький цветочек» и перед ДК «Машиностроитель»;

в Кировском районе — на пляже «Солнечный», на набережной Белой ниже Конгресс-холла «Торатау», на площадке напротив дома по ул. Айской, 16;

в Ленинском районе — на площадке по ул. Асхата Мирзагитова в ЖК «8 Марта» и возле стадиона «Водник»;

в Октябрьском районе — на площадке на пересечении улиц Максима Рыльского и Набережной реки Уфы, на аллее между лайфстайл-центром «Башкирия» и ул. 50 лет СССР и напротив ТЦ «Караван»;

в Орджоникидзевском районе — на парковке на спуске к СОК «Биатлон» и на площадке по ул. Шота Руставели между ул. Ладыгина и ул. Российской.

В Советском районе площадок для запуска фейерверков нет.

Жителям рекомендуют соблюдать ограничения: речь идет не только о штрафах, но и о жизни и имуществе граждан.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.