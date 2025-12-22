-18 °С
В Башкирии обучение по гражданской обороне прошли полмиллиона человек

Вопрос организации гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций обсужден в правительстве, сообщили в пресс-службе.

— Муниципалитетам была поставлена задача развивать систему подготовки в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечивая максимальный охват населения, особенно неработающего и проживающего в удаленных районах, — подчеркнул премьер-министр Андрей Назаров.

По словам председателя госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кирилла Первова, за пять лет 40 тыс. должностных лиц и работников прошли подготовку в области ГОЧС. В нынешнем году обучено более 2 тысяч человек в десяти муниципалитетах, в том числе отдаленных. По программе подготовки общественных спасателей обучение прошли 95 человек из 22 муниципалитетов.

Чтобы охватить неработающих граждан, в том числе проживающих на селе, на сайте учебно-методического центра действует виртуальный учебно-консультационный пункт. Этот ресурс посетили 500 тысяч человек.

Андрей Назаров поручил обеспечить обучение в соответствии с планом на 2026 год, подчеркнув важность охвата неработающего населения.

Инфографика: Госкомитет по ЧС.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
