В Башкирии оборудованы 573 новогодних городка

«Из-за погодных условий установка ледовых арт-объектов и ограждений в ряде муниципалитетов продолжается. На данный момент уже открылись новогодние городки в 20 муниципальных образованиях, еще в 22 – откроются сегодня, в остальных открытие запланировано на 28 декабря», – сообщила министр.

Всего по республике оборудовано 573 новогодних городка, установлено 1 728 елок. Также в новогодние каникулы будут работать 1900 арт-объектов, 84 лыжные базы, 321 ледовый каток, 37 тюбинговых трасс и 578 зимних горок.

Скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.