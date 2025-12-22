-18 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
22 Декабря , 13:00

В Башкирии оборудованы 573 новогодних городка

Как рассказала на оперативном совещании в правительстве министр ЖКХ республики Ирина Голованова, в Уфе появились 18 новогодних городков, а также установлено 70 елей.

В Башкирии оборудованы 573 новогодних городка
В Башкирии оборудованы 573 новогодних городка

«Из-за погодных условий установка ледовых арт-объектов и ограждений в ряде муниципалитетов продолжается. На данный момент уже открылись новогодние городки в 20 муниципальных образованиях, еще в 22 – откроются сегодня, в остальных открытие запланировано на 28 декабря», – сообщила министр.

Всего по республике оборудовано 573 новогодних городка, установлено 1 728 елок. Также в новогодние каникулы будут работать 1900 арт-объектов, 84 лыжные базы, 321 ледовый каток, 37 тюбинговых трасс и 578 зимних горок.

Скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru