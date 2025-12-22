-18 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
22 Декабря , 15:15

На национальные проекты в Башкирии направили 50 миллиардов рублей

В Башкирии реализуют 42 федеральных проекта в рамках 12 нацпроектов. На их выполнение в 2025 году направили 50 млрд рублей, из которых 35,6 млрд рублей — федеральные средства.

В 2025 году на национальные проекты в Башкирии направили 50 млрд рублей
В 2025 году на национальные проекты в Башкирии направили 50 млрд рублей

Сегодня на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики заместитель премьер-министра – руководитель аппарата правительства РБ Азамат Абдрахманов сообщил, что по состоянию на 18 декабря кассовый расход по федеральным субсидиям составил 90,5 процента.

Он отметил, что значительная часть средств направлена на инфраструктурное развитие территорий и капитальный ремонт образовательных учреждений.

— Активное участие в реализации нацпроектов принимают наши муниципалитеты. Объем финансирования в местных бюджетах составил 9,2 млрд рублей, — сказал Абдрахманов.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru