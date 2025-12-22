На национальные проекты в Башкирии направили 50 миллиардов рублей

Сегодня на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики заместитель премьер-министра – руководитель аппарата правительства РБ Азамат Абдрахманов сообщил, что по состоянию на 18 декабря кассовый расход по федеральным субсидиям составил 90,5 процента.

Он отметил, что значительная часть средств направлена на инфраструктурное развитие территорий и капитальный ремонт образовательных учреждений.

— Активное участие в реализации нацпроектов принимают наши муниципалитеты. Объем финансирования в местных бюджетах составил 9,2 млрд рублей, — сказал Абдрахманов.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.