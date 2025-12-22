-18 °С
80 лет Победы
Башкирское «Боевое братство» вошло в десятку лучших в стране по итогам 2025 года

Башкирское республиканское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» по итогам года заняло восьмое место в общероссийском рейтинге эффективности среди 91 регионального отделения. Об этом было объявлено в четверг на заседании Центрального совета организации в Подмосковье.

В ходе итогового доклада первый заместитель руководителя «Боевого братства», Герой России Дмитрий Саблин особо отметил Башкирию в числе лидеров по патриотическому воспитанию молодежи.

Как подчеркнул руководитель регионального отделения Альберт Шагимуратов, высокий результат стал возможен благодаря системной работе по целому ряду направлений: общественно-политическая деятельность, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание, гуманитарная помощь и всесторонняя поддержка ветеранов, семей погибших защитников Отечества.

В числе достижений этого года он отметил открытие местного отделения организации в Мишкинском районе. Отделение в Калтасинском районе заняло второе место в ПФО на ежегодном всероссийском смотре-конкурсе среди местных отделений. 32 активиста получили награды Всероссийской организации «Боевое братство» — медали «За заслуги перед ветеранской организацией», «За верность» и «Ветеран боевых действий».

1 июля в Сибае прошел традиционный восьмой слет ветеранов боевых действий Зауралья. По проекту «Патриотическое воспитание молодежи» более трех тысяч школьников республики приняли участие во всероссийском творческом конкурсе сочинений и рисунков «Память сильнее времени!», ежегодно организуемом «Боевым братством». В этом году он был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Девять ребят из Уфы, Благоварского, Бураевского, Калтасинского, Уфимского, Хайбуллинского районов и села Алкино-2 Чишминского района стали лауреатами и награждены дипломами за подписью председателя организации Бориса Громова и памятными медалями.

На сегодняшний день под крылом «Боевого братства» в Башкирии работают 19 военно-патриотических клубов, 118 кадетских классов. В этом году при участии ветеранов «Боевого братства» в городах и районах республики были установлены 30 памятников и обелисков, 76 мемориальных досок, созданы три аллеи Памяти и семь музейных экспозиций.

— В настоящее время 18 членов «Боевого братства» являются депутатами органов местного самоуправления. В ряды «Боевого братства» в 2025 году вступили 189 ветеранов, из них 64 человека — участники СВО. В зоне специальной военной операции члены нашей организации достойно выполняют служебно-боевые задачи, проявляя при этом мужество и отвагу, некоторые из них награждены орденами и медалями. Кроме того трое наших товарищей стали финалистами стартовавшего в этом году республиканского кадрового проекта «Герои Башкортостана» для участников СВО, — отметил руководитель регионального «Боевого братства» Альберт Шагимуратов.

Фото: Башкирское отделение «Боевого братства».

Автор: Мария СНЫТКИНА
