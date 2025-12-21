-18 °С
Жителям Уфы предложили проголосовать за улицу Владимира Жириновского

Поддержать инициативу о присвоении улице в Уфе имени Владимира Жириновского предложил в соцсетях депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев.

Имя известного государственного и политического деятеля Владимира Жириновского предлагается дать улице, расположенной в Ленинском и Демском районах.

«Увековечение памяти основателя ЛДПР активно идет по всей России. Улицы в его честь уже появились в Москве, Краснодаре и Донецке. Теперь этот вопрос вынесен на обсуждение в столице Башкортостана», — подчеркнул депутат.

Проголосовать за присвоение улице имени Владимира Жириновского можно по ссылке: gorodufa.ru/vote/new.p... Необходима авторизация через госуслуги.

Голосование продлится до 25 декабря.

Фото: Администрация Уфы.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
