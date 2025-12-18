Праздник и морозы несут в себе угрозы

Декабрь — это месяц предвкушения: никакие холода нам не страшны, когда на носу самый любимый праздник — Новый год. Но, к сожалению, с его приближением активизируются и «зимние» риски, о которых никто

не думает, пока, не дай Бог, не попадет в беду, хотя, казалось бы, «ничего не предвещало». Но неспроста же каждую зиму МЧС предупреждает, что привычные вещи — гирлянда на елке, обогреватель, лед на реке — могут стать причиной трагедии. О том, как не допустить беды и почему статистика продолжает внушать тревогу, журналистам рассказали председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов и врио начальника Главного управления МЧС России по республике Владимир Горин.

Греть, а не гореть

Зимний период — это время испытаний для инфраструктуры и бдительности граждан. Как отметил Владимир Горин, именно в холода увеличивается количество пожаров из-за электротехнических причин и нарушения правил эксплуатации и монтажа печного отопления. Особую озабоченность у спасателей вызывает состояние печей в частных домах. Анализ показывает, что в республике их немало, и при этом практически не осталось квалифицированных печников, а сами жители зачастую неправильно готовят отопительные системы к сезону и эксплуатируют их с нарушениями.

Как сообщил Владимир Горин, люди чаще гибнут в пожарах именно зимой, в ночное время. Несмотря на обнадеживающую статистику этого года — снижение количества пожаров более чем на 19% и уменьшение числа погибших почти на 10%, есть и тревожный показатель: в этом году на пожарах погибли 12 детей, что на 9,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Когда гибнут дети, вина всегда лежит на взрослых. Зачастую это происходит в неблагополучных семьях», — констатирует Владимир Горин.

Социальный портрет взрослых жертв пожаров — это чаще всего одинокие мужчины старше 55 лет в сельской местности, злоупотребляющие алкоголем и курящие в помещениях.

По тонкому льду

Несмотря на то, что летний период завершился, безопасность на воде остается актуальной. «Основные происшествия зимой здесь — выход на лед, когда люди проваливаются», — говорит Владимир Горин.

Операция «Тонкий лед», которая обычно проходит с 1 ноября по 1 декабря, в этом году продлена до 31 декабря, так как ледостав из-за теплого ноября сильно затянулся. Кирилл Первов рассказал, что уже в ноябре в Белорецке под лед городского пруда провалилась косуля, которую вытащили и отогрели спасатели. Следом за ней вышел рыбак — благодаря цифровым технологиям диспетчеры МЧС узнали об опасной ситуации, сообщили спасателям, и мужчину эвакуировали. Но это не остановило любителя покататься на коньках, который вскоре вышел на тонкий лед того же водоема. А в прошлом году был случай, когда 24 ноября мужчина решил переехать Павловское водохранилище на велосипеде по льду толщиной в два сантиметра и погиб.

В связи с тем, что в основном жертвами становятся рыбаки и дети, с первыми ведется профилактическая работа в популярных у рыбаков местах, а совместно с минобразования через родительские чаты до детей доносят всю опасность выхода на неокрепший лед.

Надо знать:

- Безопасная толщина льда: для одного человека — не менее 10 см, для снегохода — 15-20 см.

- Выезд на лед на автотранспорте запрещен, кроме официально оборудованных ледовых переправ.

- Опасные места:

лед всегда тоньше у берега, в устьях рек, около растительности, под мостами, в местах сброса теплых вод и быстрого течения.

Чтобы праздник не «выстрелил» в лицо

Выбор и установка елки, использование гирлянд и пиротехники — дело не только вкуса, но и безопасности, убеждают спасатели. Владимир Горин предупредил, что ель, как натуральная, так и искусственная, горит мгновенно, как спичка. «Что касается гирлянд, то часто граждане не задумываются, где приобретают их и у кого. Если раньше мы не рекомендовали покупать китайскую продукцию, то сейчас такого нет. Тем не менее посмотрите паспорт на гирлянду, как ее использовать.

Даже если вы купили все качественное и сертифицированное, но включаете все приборы в один источник питания или старый удлинитель, может произойти перегрузка. Удлинитель загорается, и воспламеняется гирлянда, а за ней и елка. Часто бывает так: у гирлянды перегорело несколько лампочек, их отрезали, скрутили оставшиеся — так тоже делать не нужно, — объяснил Владимир Горин. — Нежелательно, чтобы элементы гирлянды соприкасались с «дождиком» — металлизированная фольга может замкнуть проводку».

Что касается использования пиротехники, Кирилл Первов высказал неожиданное, но логичное в современных реалиях предложение: «Сейчас различные взрывы, хлопки многих пугают. К тому же пиротехнические изделия достаточно дорогостоящие. Поэтому, на мой взгляд, лучше эти деньги потратить на благие дела. Например, на гумпомощь служащим в зоне СВО».

Полный запрет, как пояснил Владимир Горин, введен на использование изделий выше III класса опасности, а петарды и салюты I — III классов разрешены только на специальных площадках при строгом соблюдении инструкции. Основная опасность исходит от контрафакта, продающегося на маркетплейсах, и от пренебрежения правилами. «В прошлом году ребенок, самостоятельно заказавший пиротехнику на маркетплейсе, получил ожоги. Продажа пиротехники несовершеннолетним запрещена. Но маркетплейсы отслеживать трудно», — отметил Владимир Горин.

По его словам, в прошлом году в республике было выписано восемь штрафов за нарушения требований пожарной безопасности при запуске пиротехники. Для граждан это от 5 до 15 тысяч рублей, бизнесмены без образования юрлица платят от 40 до 60 тысяч, а юрлица — от 300 до 400 тысяч рублей. В период противопожарного режима штрафы удваиваются.

Всегда готовы

Как отметили специалисты, все силы и средства служб быстрого реагирования готовы к работе в новогодние праздники.

Общая положительная динамика по ЧС — результат масштабной профилактической работы, закупки новой техники и создания инфраструктуры. Как отметил Кирилл Первов, в этом году было приобретено больше чем на 120 млн рублей пожарной техники, что позволяет обеспечить в том числе безопасность удаленных населенных пунктов. Новая пожарная часть открыта на северо-востоке республики, создано три спасательных отряда в зонах туристических кластеров.

Продолжается строительство быстровозводимого здания для спасателей на Нугуше.

В новогодние праздники спасатели будут работать в режиме повышенной готовности, организуют дежурства и профилактические проверки населения из групп риска. Как резюмировал Кирилл Первов: «Главное — прислушиваться к рекомендациям властей и нашим сообщениям». А рекомендации, как видим, предельно конкретны.

Цифровая помощь: мобильные приложения

Современные технологии стали частью системы безопасности. Руководители МЧС рассказали о двух полезных приложениях.

«По решению главы Республики Башкортостан Радия Хабирова мы стали использовать мобильное приложение «112 — Экстренная помощь», чтобы оперативно доводить до граждан информацию об угрозах при атаках БПЛА. Мы увидели, что ежедневно несколько сотен человек скачивают это приложение. Оно очень удобное по своему функционалу, а также имеет точную геолокацию, — сказал Кирилл Первов. — В приложение приходят экстренные пуш-уведомления об угрозах атаки БПЛА или прогнозируемых неблагоприятных погодных явлениях».

Еще одно «экстренное» приложение — «МЧС России». Оно содержит всю необходимую информацию о правилах поведения и действиях в случае чрезвычайных ситуаций.

«Пользователю доступен вызов службы спасения, определение геолокации, которой он может поделиться в случае необходимости, и ежедневный оперативный прогноз о возможных рисках природного и техногенного характера. Такое приложение должно быть у каждого гражданина», — считает Владимир Горин.

Как нарядить ёлку

- Выбирайте искусственную елку из огнеупорных материалов или с противопожарной пропиткой. Обратите внимание на запах — едкий химический говорит об использовании токсичных материалов. 3 Устанавливайте елку подальше (как минимум на 1,5 — 2 метра) от отопительных приборов и источников открытого огня — каминов, газовых плит, печи. Она не должна касаться штор, стен и потолка.

- Не оставляйте гирлянды включенными на ночь или при уходе из дома.

- Обратите внимание на изоляцию и соединение проводов, убедитесь, что на гирлянде горят все лампочки, а на вилке нет повреждений.

- Не следует применять бенгальские огни вблизи елок и устанавливать их около отопительных печей и на путях эвакуации.

- Не включайте гирлянду в розетку через старый удлинитель вместе с другими приборами!

- Не используйте на елке самодельные и неисправные электрогирлянды.

Шесть правил безопасности при запуске фейерверка:

- Запускаем фейерверк только на открытой местности, вдали от людей, жилых домов, деревьев, автостоянок. В радиусе 100 метров от площадки запуска не должно быть пожароопасных объектов, линий электропередачи.

- Запрещается пускать петарды при сильном ветре, рядом с домами и другими постройками: они могут попасть в окно, форточку, на чердак.

- После того как салют завершится, следует подождать хотя бы пять минут, чтобы не было риска попасть под удар несработавших зарядов.

- Если пиротехническое изделие не сработало, нельзя над ним наклоняться в поисках причины и пытаться нарушить его целостность.

- Хранить пиротехнику нужно в оригинальной упаковке в сухом, недоступном для детей месте. В холодное время года фейерверки лучше хранить в отапливаемом помещении. Нельзя использовать пиротехнику с истекшим сроком годности, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия.

- Покупайте изделия только в специализированных магазинах, проверяйте сертификат и наличие инструкции на русском языке.

Уберечься от пожара

- Не перегружайте сеть! Частая ошибка — включение телевизора, холодильника и гирлянды в один удлинитель. Не используйте старые, «бабушкины» удлинители.

- Регулярно проверяйте состояние электропроводки, розеток, вилок.

- Установите автономный дымовой пожарный извещатель (АДПИ): это недорогой, но жизненно важный прибор. В Башкирии реализуется проект по «умным» извещателям с GSM-оповещением. За пилотный период реализации проекта было спасено три человека.

- Не извлекайте батарейку из извещателя и не снимайте его. Это ваша основная защита во сне.

- При первичном возгорании очень поможет огнетушитель, а маска-самоспасатель защитит от дыма и поможет выйти или дождаться первой помощи, что особенно актуально в многоквартирных домах.