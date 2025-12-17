Боец Зарина

Еще в начале года Зарина Исламова, воспитанница сибайского клуба «Черный дракон», одержала убедительную победу по муайтай в Таиланде по версии RWS (Rajadamnern World Series). Это профессиональная лига тайского бокса из Бангкока, основанная на базе легендарного стадиона «Раджадамнерн». Именно здесь проходят профессиональные поединки по тайскому боксу с участием лучших бойцов со всего мира.

В поединке, который прошел с полным преимуществом спортсменки из Башкирии, Исламова одолела местную звезду муайтай Дангконфу и стала чемпионкой. Судьи единогласно отдали ей победу во всех трех раундах.

После той встречи у башкирской спортсменки состоялось шесть профессиональных поединков. Победив соперниц, входящих в мировой рейтинг, Зарина на текущий момент занимает второе место в рейтинге RWS. Она претендует на чемпионский пояс стадиона «Раджадамнерн» среди женщин в весовой категории 53,5 кг.

И вот новая победа. В Японии в ноябре проходила матчевая встреча между командой организации «Knock Out» (японцы) и командой организации «Кун Кхмер» (камбоджийцы). Они боролись между собой за главный приз и бонус в один миллион иен. Башкирской спортсменке выпала честь принять участие в японской команде, и она уже во втором раунде отправила соперницу из Камбоджи в нокаут.

Для 24-летней Зарины эти победы — закономерный результат многолетнего труда. Именно труда, поскольку для побед на таком уровне одного природного таланта уже недостаточно. Она начала заниматься боксом в 13 лет под руководством тренера Александра Гаврилова.

— Поначалу он не обращал на меня особого внимания, так как я была единственной девочкой, которая занималась в то время. Но когда я окрепла, когда впервые выиграла первенство России, выполнила норматив кандидата в мастера спорта, попала в сборную страны и прошла отбор на первенство мира, в интервью он сказал, что я была «темной лошадкой». Но он всегда верил в меня. К сожалению, я не поехала на первенство мира из-за финансовых трудностей и упустила эту возможность, — признается Зарина.

Она успела стать чемпионкой Башкирии и России, победителем «Кубка Содружества». Выиграла молодежный чемпионат мира в Греции в 2024 году. Эти соревнования проходили среди любителей по версии IFMA. Она — мастер спорта России по тайскому боксу.

В мире профессионального спорта, особенно в таких суровых дисциплинах, как тайский бокс, часто ищут образцы несгибаемой воли и грубой силы. Но в лице Зарины — хрупкой девушки с твердым характером, воедино сплелись и филигранное владение техникой боя, и новаторство, и целеустремленность, и женственность. Это атлет нового поколения.

А ведь вначале ей прочили карьеру музыканта. Бабушка Мархаба Зиганнуровна отвела ее в музыкальную школу. Маленькая Зарина садилась за фортепиано, но ее сердце и ноги просили другого — бега, прыжков, соревнований.

— Мне нравилось соревноваться с мальчишками в беге, быть первой, побеждать, доказывать, что я лучше, быстрее, — с улыбкой вспоминает спортсменка. Эта неукротимая энергия и привела ее, в конце концов, в тайский бокс, заметим, очень жесткий вид единоборств.

И здесь важнейшую роль сыграла семья. Папа стал главной опорой, а мама, хотя и переживала за дочь, которая выбрала один из самых опасных видов спорта, всегда верила в ее успех.

На ринг Зарина выходит в особом облачении. Поверх формы надет расшитый башкирский нагрудник — селтәр. Его связала для нее бабушка Мархаба как часть приданого. Для Зарины это не просто элемент костюма, а своего рода талисман.

— Когда я надеваю его перед боем, то чувствую домашнее тепло, любовь, поддержку, и мне тогда никто не страшен, — делится она сокровенным. — Это напоминает мне о том, кто я, где мои корни. Я горжусь тем, что я из Башкортостана, из России, и хочу, чтобы весь мир знал: у нас есть свои традиции и культура, есть сильные бойцы, способные отстоять свои ценности.

Еще один из узнаваемых элементов ее образа — традиционная мужская шапка бурек, подарок товарища — Бориса Дмитриева.

Сочетание ее с нагрудником у некоторых вызвало вопросы. Но для Зарины в этом нет противоречия.

— Я думаю, это символ гармонии двух сил — мужской стойкости и женской глубины. Башкирский нагрудник, мужская шапка — для меня это не костюм, это часть моей сути, — объясняет она.

Для Зарины сила — это не только мышцы и мощь ударов, но и выдержка, дисциплина, умение не сломаться, когда тяжело.

— В бою мне нужна сила, концентрация и холодная голова. А в жизни нежность помогает оставаться человеком, не ожесточиться, — говорит она. И в этом ее главный жизненный принцип: женщина может быть жесткой на ринге и мягкой, даже легкоранимой в жизни. Это не противоречие, а естественная гармония.

Ее день в Таиланде, где она сейчас живет и тренируется, начинается в пять утра и расписан по минутам: две интенсивные тренировки, изучение тайского и английского языков, сон и отдых. А когда наступает психологическая усталость, она обращается к медитации и дыхательным практикам, понимая, что для победы важен покой в душе.

— Моя мечта — стать лучшей в мире, завоевать как можно больше титулов и поясов, создать свою собственную историю — историю девушки-бойца из маленького города Башкортостана. Я хочу пробовать себя в разных боевых искусствах, таких как бокс, кикбоксинг, карате комбат. Мечтаю стать чемпионкой мира среди женщин-профессионалов в лиге RWS и забрать пояс у Барбары (действующей чемпионки из Бразилии). После завершения спортивной карьеры планирую стать тренером, — рассказала «РБ» Зарина Исламова.

Она уверена, что в современном спорте нет «неженских» видов.

— Техника, стратегия, скорость реакции — это не «мужские» качества, а спортивные, — заявляет Зарина.

И ее послание юным девушкам, которые только выбирают свой путь, звучит как напутствие старшей сестры:

— Если вас тянет в единоборства, тяжелую атлетику, борьбу — значит, это уже ваше. Не нужно ждать одобрения окружающих. В спорте уважают тех, кто делает работу, а не тех, кто пытается выглядеть «правильно».