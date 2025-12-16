-16 °С
ЖКХ
16 Декабря , 11:15

Труба зовёт

Улучшить водоснабжение городов и сёл республики помогут федеральные средства

Альберт ЗАГИРОВ Ежегодный ремонт существующих сетей едва ли поспевает за их нарастающим обветшанием.
Из всех жилищно-коммунальных проблем снабжение водой и теплом считается, наверное, самой острой.

Недавняя авария в Белорецке, когда в зону отключения попали 74 многоквартирных дома, больницы, школы, детсады, административные здания, — лишнее тому подтверждение. На устранение всех ее последствий потребовалось более суток. На ситуацию влияют и изношенность уже существующих сетей, и появление новых микрорайонов, и отсутствие необходимого финансирования.

Решить такие проблемы можно только общими усилиями.

Обрывы в схеме

В республике еще пять лет назад приняли закон, которым определили новые полномочия в части водоснабжения и водоотведения. В большинстве муниципалитетов заботу о таких сетях поручили им же, а республика оставила за собой города Уфу, Салават, Нефтекамск, Октябрьский, Сибай и Кумертау.

На обоих «фронтах» проблем хватает. Например, всего разработано 498 местных схем обеспечения людей водой, причем такие инженерные планы требуют постоянного обновления и корректировки. Так, за прошедший год муниципалитетами в министерство ЖКХ Башкирии направлено 111 схем, но утверждена только 41 из них. Главная проблема — отсутствие оценочной стоимости работ и источников финансирования.

Еще 270 схем должны такую процедуру пройти в ближайшем будущем. Но во многих районах с ней не торопятся. Причина та же — у муниципалитетов нет денег даже на подготовку таких документов, не то что на их реализацию.

В крупных республиканских городах свои проблемы. В одном только «Уфаводоканале» пришлось ставить на учет почти 300 бесхозных объектов, а всего их по республике более двух тысяч.

Конечно, на все подобные работы нужны средства. Как и на дальнейшее развитие всего водного хозяйства региона. Только на этот год план по инвестпрограммам составляет более 1,5 млрд рублей. Не говоря уже о текущих расходах.

Поэтому жилищники активно стремятся получить дополнительные федеральные средства. В рамках проекта «Чистая вода» Башкирии выделили более четырех миллиардов рублей. На которые удалось модернизировать десятки объектов, например, на 361 млн рублей провести реконструкцию водозабора для жителей села Цветы Башкирии в Уфе.

А в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2023-2024 годах регион получил около 600 млн рублей, которые пошли на улучшение водоснабжения и канализации Уфы, Нефтекамска и Сибая.

Уфе и Нефтекамску в «водных» вопросах серьезно удалось помочь благодаря средствам Фонда национального благосостояния. За два года эти города получили в общей сложности 4,3 млрд рублей, или половину от суммы, выделенной на регион. Для этих двух городов также удалось привлечь и специальные казначейские кредиты на 3,5 млрд рублей. В результате уже капитально отремонтировано 22 объекта из 25.

Где вода, там и стройка

Большие планы у коммунальщиков и на ближайшую перспективу. В 2025 — 2027 годах на модернизацию сетей шести ГУПов предусмотрено 1,9 млрд рублей, что составляет почти половину от общего объема предусмотренного финансирования.

— Планируем капитальный ремонт водопроводов в Уфе, строительство сетей в микрорайоне Южный в Октябрьском, по улице Шоссейная в Кумертау и другие мероприятия. Эффект от реализации проектов ожидаем в виде сокращения количества аварий и утечек на сетях. Например, по «Уфаводоканалу» в 2027 году планируется сокращение на 152 аварии, или на 22%.

Также обеспечим строительство сети для подключения к центральному водопроводу новых потребителей, — рассказала на встрече с депутатами профильного комитета Госсобрания РБ министр ЖКХ республики Ирина Голованова.

По ее словам, в Уфе в рамках программы «Стимул» и инфраструктурных облигаций началась реализация проектов «Забелье-1» и «Забелье-2» общей стоимостью в 24 млрд рублей. Они войдут в эксплуатацию в 2026 году, в результате строители смогут подключать системы водоснабжения и водоотведения ко всем новостройкам на территории от Демы до Затона.

В 2025 году на федеральном уровне была одобрена заявка на первый этап проекта «Зауфимье», предусматривающая строительство таких же систем на сумму 8,5 млрд рублей. К ним недавно добавились еще 5 млрд рублей, одобренных в рамках реализации второго этапа. Что позволит централизованно обеспечить водой пригородные поселки Самохваловка, Карпово, Федоровка, Нагаево. Что тоже придаст мощный импульс развитию строительства на данных территориях.

— Конечно же, требуют реконструкции очистные сооружения и канализация в Уфе. Это обойдется приблизительно в 14,3 млрд рублей. Мы направили заявку в министерство природы России для участия в федеральном проекте «Вода России».

Сейчас находимся на этапе согласования параметров на научно-техническом совете при министерстве. Уже прошли несколько защит, дорабатываем замечания и двигаемся дальше, чтобы получить средства из федерального бюджета, — обрисовала перспективы Ирина Голованова.

Но это только часть необходимого. Как подсчитали в министерстве, только по шести городам, которые перешли на республиканский уровень, нуждается в замене три тысячи километров сетей на сумму более 80 млрд рублей. Также требуется строительство 218 километров сетей в целях подключения новых потребителей на сумму около 27 миллиардов рублей.

— Мы понимаем, что если упаковать эти проекты в концессию, то инвестор, возможно, придет. Но учитывая объем необходимых вложений и высокую стоимость кредитов, без значительного превышения предельного индекса платы граждан нам не обойтись. И надо учесть, что если МУПы войдут в концессионные соглашения, то выделять им бюджетные средства уже не получится, ведь это будут проекты с участием частного капитала. Поэтому двигаемся пока с уже созданной структурой, с максимальным участием в различных федеральных программах, — пояснила Ирина Голованова.

Местный интерес

По сути, водоснабжение на местах осталось сейчас в ведении муниципалитетов. Да, министерство тоже подключается, помогает в составлении пакета необходимых документов, чтобы попасть в Республиканскую адресную инвестиционную программу (РАИП) и уже через нее получить деньги. В результате строительство, пусть и не такое масштабное, на местах все же ведется, уверяют в ведомстве.

Однако, по мнению некоторых депутатов, после принятия закона и внесенных в него изменений фактически получилась картина, когда есть шесть «избранных» городских сетей и все остальные, оказавшиеся в не столь привилегированных условиях.

В результате, как подметили депутаты, получилась вот какая незамысловатая арифметика. В республике сегодня 498 схем водоснабжения. Если вычесть шесть городов и 54 районных центра, то останется порядка 420 таких «сеток» в сельских поселениях. Из которых в последнее время была утверждена только 41 схема. То есть, по сути, в каком состоянии находится сама система, никто не знает.

В министерстве делают что могут. В первую очередь в РАИП и федеральные программы стараются записать те населенные пункты, где фиксируется больше всего аварий. В результате ежегодно удается закрывать до 30 подобных проблемных историй. Но здесь появляется прямой вопрос: есть ли уверенность, что в обозримом будущем, допустим, через десять лет, все сети водоснабжения республики будут в удовлетворительном состоянии?

— Нет. Такого объема финансирования мы не имеем. Учитывая те программы, которые на сегодняшний день работают, учитывая средства, которые есть, я не могу на сто процентов обещать, что такая задача может быть выполнена, — честно признает Ирина Голованова.

Кто в доме хозяин?

Немало вопросов, как выяснили парламентарии после общения на местах, связано с определением хозяина такого водопровода. Построенный, допустим, в каком-то крупном совхозе еще в советские времена, он неоднократно менял собственника.

— И если вопрос с хозяином не решен, мы прекрасно понимаем, что даже при наличии средств и хороших программ он никогда ни в какую программу не войдет, у муниципалитетов просто-напросто даже заявляться права не будет, — говорит, например, заместитель председателя Госсобрания РБ Салават Хусаинов.

Действительно, многие специалисты всерьез рассматривают вариант «спасения» местных водопроводов с помощью концессий. Но вот какую историю рассказал председатель Комитета ГС РБ по государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Нагорный:

— На приеме в Учалах к нам обратился глава Мансуровского сельсовета Адип Карамышев. У них в селе старый водопровод, в сельсовете нет ни его схемы, ни средств. И он не может начать поиск концессионера. Как нет и самого концессионера, который заинтересовался бы таким предложением. В министерстве Карамышеву предложили обратиться в МУП, чтобы их водопровод взяли на баланс. По логике, правильно. Но ведь кто-то должен помочь главе поселения этим вопросом заниматься. Вот он и пришел с предложением о возможном перераспределении полномочий. Возможно, стоит подумать над какой-то законодательной инициативой в этой части. Ну какой концессионер придет в деревню? А водопровод там есть.

Кстати, во время обсуждения проблемы у депутатов прозвучало и такое предложение: в случае отсутствия концессионеров передавать такие водопроводы в аренду.

— Надо в рабочем режиме вернуться к этому вопросу и каким-то образом ситуацию изменить. Если необходимы изменения в нормативном поле, будем их делать. В таком состоянии это не может находиться. Кто-то взял на себя смелость, нашел средства и привел водопроводы в соответствие. А другой не хочет этого делать. Так с него и спроса нет никакого, потому что он не обязан помогать людям. На местах должны этим заниматься, и заниматься на основе нормативно-правовой базы, — считает Салават Хусаинов.

По мнению депутатов, во многом ответственность лежит и на тех, кто взимает с людей плату за воду. Усовершенствовать права, определить конкретные обязанности да еще подкрепить все материально — такую максимальную задачу поставили перед собой депутаты по итогам разговора. Насколько она окажется выполнимой, покажет время.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
