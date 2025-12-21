Жителей Башкирии поздравили с Днём многодетной семьи

В республике 72 898 многодетных семей, и их количество растет, отметила в соцсетях министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

«Последние пять лет их стало больше почти на 14 тысяч, рост — 23,6 процента. Это значит, что все больше родителей выбирают семью, детей и ответственность — осознанно и всерьез. Со своей стороны, мы стараемся, чтобы у этого выбора была опора. В республике более 40 мер поддержки для семей с детьми. Их получают свыше 192 тысяч семей», — подчеркнула руководитель ведомства.



Медалью «Материнская слава» награждены 9 568 женщин, воспитавших пятерых и более детей. Десять матерей отмечены на федеральном уровне — удостоены звания «Мать-героиня».



«Но для меня самое главное — не награды и цифры. Главное, что в нашей республике становится все больше семей, где дети растут в заботе, уважении и поддержке. От всей души поздравляю многодетные семьи республики с этим днем. Пусть в ваших домах будет тепло, спокойно и надежно», — пожелала Ленара Иванова.

Фото: Ленара Иванова ВК.