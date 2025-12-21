В Уфе посетительница торгового центра спасла пенсионерку от мошенников

На домашний телефон 61-летней пенсионерке поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником военкомата. Он сообщил, что ее погибший сын награжден орденом и она может получить денежную компенсацию в 1,5 млн рублей. По просьбе афериста женщина продиктовала код из смс-сообщения.

Спустя час поступил звонок от якобы сотрудницы Роскомнадзора. Она сообщила, что на пенсионерку оформлена фиктивная доверенность, и ее имуществом может теперь распоряжаться гражданин недружественной страны. Чтобы ее «аннулировать», уфимку соединили с лжесотрудником Центробанка, который посоветовал ей перевести 850 тыс. рублей на «безопасный счет».

Женщина вместе с 36-летней дочерью сняли в банках денежные средства. На следующий день мошенники назвали определенный банкомат в одном из торговых центров и пояснили, что деньги нужно перевести через него. Под контролем аферистов пенсионерка начала отправлять наличные на указанный счет. Однако странное поведение и постоянные разговоры по телефону привлекли внимание 41-летней посетительницы торгового центра. Она напрямую спросила пенсионерку и ее дочь, не переводят ли они деньги мошенникам, и получила грубый отпор. Тогда она позвонила в полицию.

Через несколько минут на место прибыли полицейские. К тому моменту пенсионерка успела перевести аферистам 195 тыс. рублей. Оставшуюся сумму у нее изъяли и возвратят потом. Уфимка, предотвратившая мошенничество, получит награду.

Фото: МВД по РБ.