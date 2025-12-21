В Уфе назвали вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей

Первое место в рейтинге занимает вакансия начальника строительно-монтажного участка в компании «Энергосеть» с зарплатой от 180 тыс. до 200 тыс. рублей. Далее следуют мастер строительно-монтажных работ на предприятии «Сиб МИР», которому обещают от 120 тыс. до 140 тыс. рублей, и наладчик станков с программным управлением на «Гидравлике — 120 тыс. рублей.

Машинист буровой установки в ЭПЦ «ТрубопроводСервис» и заведующий пульмонологическим отделением в РДКБ будут получать 100 тыс. рублей, слесарь-ремонтник в филиале предприятия «Русджам стеклотара холдинг» — 97 тыс. рублей.

Наибольшее количество вакансий предлагает УАПО — 289. На «Гидравлике» 142 свободных рабочих места, в Специализированном автохозяйстве по уборке города» — 113.

Всего в городе безработным предлагают 9 798 вакансий. Все желающие трудоустроиться могут обращаться в центр занятости населения.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.