В Уфе на акции «Народный обед» расфасовали сто продуктовых наборов

«Совсем скоро наборы отправятся к тем, кому они особенно нужны: многодетным и малообеспеченным семьям, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья. Спасибо всем, кто был причастен и помог организовать это доброе мероприятие: руководству и сотрудникам Инвестиционно-строительного комитета Уфы и команде регионального банка еды «Азык тулек», — отметила руководитель ведомства.



Ленара Иванова также отметила труд волонтеров: постоянных добровольцев регионального банка еды и бойцов студенческих педагогических отрядов.



«Радуюсь, что «Народный обед» в регионе набирает обороты: участников становится больше, а значит — больше поддержки», — подчеркнула министр.

Фото: Ленара Иванова ВК.