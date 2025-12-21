-18 °С
В Уфе на акции «Народный обед» расфасовали сто продуктовых наборов

Акция «Народный обед» прошла в республике уже в пятый раз, сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

«Совсем скоро наборы отправятся к тем, кому они особенно нужны: многодетным и малообеспеченным семьям, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья. Спасибо всем, кто был причастен и помог организовать это доброе мероприятие: руководству и сотрудникам Инвестиционно-строительного комитета Уфы и команде регионального банка еды «Азык тулек», — отметила руководитель ведомства.

Ленара Иванова также отметила труд волонтеров: постоянных добровольцев регионального банка еды и бойцов студенческих педагогических отрядов.

«Радуюсь, что «Народный обед» в регионе набирает обороты: участников становится больше, а значит — больше поддержки», — подчеркнула министр.

Фото: Ленара Иванова ВК.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
