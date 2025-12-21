-18 °С
В Бурзянском районе Башкирии задержали автоледи с поддельными правами

Автомашину Lada Granta сотрудники Госавтоинспекции остановили на улице Салавата Юлаева в селе Старосубхангулово, сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Владимир Севастьянов. 

Как выяснилось в ходе проверки, находившаяся за рулем 43-летняя местная жительница управляла автомобилем, не вписанным в полис ОСАГО. Предъявленное ею водительское удостоверение оказалось поддельным.

Нарушительница пояснила, что в 2019 году, находясь на лечении в Москве, она через соседку по палате приобрела за 70 тысяч рублей права на свое имя. Поддельным документом она пользовалась шесть лет.

В отношении автоледи составлены административные протоколы за управление автомобилем без прав и отсутствие полиса ОСАГО. Материалы направлены в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Фото: Владимир Севастьянов ТГ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
