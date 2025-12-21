В Башкирии снизили квоту на иностранных работников на стройках

Лимиты на заграничную рабочую силу в строительстве снижены с 80 до 50 процентов от общей численности работников, в овощеводстве — с 50 до 40 процентов. Снижение коснулось и некоторых других сфер.

Также введен запрет на привлечение иностранцев в торговлю алкогольными напитками, в том числе пивом, и табачными изделиями в специализированных магазинах. Напомним, что в нынешнем году количество мигрантов здесь могло составлять до 15 процентов от общей численности сотрудников.

Привести численность иностранных работников в соответствие с установленными показателями предприятия должны до 1 января 2026 года.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.