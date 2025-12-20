-18 °С
Общество
20 Декабря , 16:54

В Уфе состоялась встреча с победителями и призёрами конкурса «Семья года — 2025»

Награждение лучших семей республики состоялось в Башкирском государственном академическом театре оперы и балета, сообщает министр семьи и труда Башкирии Ленара Иванова. Мероприятие было приурочено к Дню многодетных семей.

В торжественной обстановке Ленара Иванова вручила диплом семье Андрющенко из Уфы — победителям в номинации «Многодетная семья», победителям республиканского и федерального этапов Всероссийского конкурса «Семья года – 2025».

Дипломами победителей республиканского этапа в различных номинациях также удостоены семьи: Абсатаровых (Уфимский район) — «Семья – хранитель традиций», Исхаковых (Чекмагушевский район) — «Сельская семья», Горшковых (Уфимский район) — «Семья защитника Отечества», Ишгариных (Мелеузовский район) — «Золотая семья». Награду из рук министра за участие во Всероссийском конкурсе «Семья года – 2025» в номинации «Молодая семья» получила семья Антоновых из Уфы. А Сухаревы из столицы республики награждены дипломом, как социально-активная многодетная семья.

— Истории этих семей разные, но в каждой — огромный труд, любовь, ответственность и сила. Кто-то принял в семью несколько детей. Кто-то живет в селе и всем своим бытом, каждым днем сохраняет и передает новому поколению культуру, традиции и ту особую мудрость, на которой держится земля. Кто-то несет службу, защищая Родину, и своим примером учит мужеству, дисциплине и верности. Но всех их объединяет одно — безграничная любовь к детям и искренняя, ежедневная работа по сохранению и популяризации настоящих семейных ценностей, — отметила Ленара Иванова у себя в соцсетях.

После торжественной церемонии для детей был организован новогодний праздник с участием Деда Мороза и Снегурочки. Каждому ребенку также достался сладкий подарок. А завершилось мероприятие просмотром балета «Щелкунчик».

Фотографии: Александр ДАНИЛОВ

Автор: Артур СМОЛОВ
