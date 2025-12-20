-18 °С
В Башкирии в новогодние праздники введут особый противопожарный режим

Меры будут введены с целью обеспечения безопасности людей и снижения рисков пожаров в период новогодних и рождественских праздников, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов сообщил, что с 31 декабря по 11 января все службы перейдут на усиленный режим работы. Будет вестись согласованная совместная работа федеральных, региональных и муниципальных органов власти для недопущения чрезвычайных происшествий и противоправных действий.

Главам муниципалитетов поручено обеспечить безопасность жителей и снизить риски пожаров. Кроме того, совместно с органами внутренних дел, сотрудниками ЧОПов ми народных дружин обеспечить охрану общественного порядка.

Фото с сайта правительства РБ

Автор: Артур СМОЛОВ
