Владимир Путин объяснил, почему для выпускников медвузов ввели отработку

— Человек, который закончил или заканчивает медицинское образование, должен отработать по специальности в медицинском учреждении, в котором действуют правила ОМС. Мне кажется, что это требование вряд ли можно назвать избыточным, — отметил Владимир Путин.

Президент также пояснил, что это правило касается тех, кто учится в ординатуре на бюджетной основе. Если же человек не хочет отрабатывать, он может отучиться в ординатуре платно.

Владимир Путин не исключил, что в будущем отработка для выпускников медицинских вузов может быть отменена.

— Будет лучше, если мы подойдем к ситуации, когда этого будет не нужно делать, — подчеркнул президент.