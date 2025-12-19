-18 °С
Владимир Путин назвал Башкортостан положительным примером для мира ислама

Владимир Путин во время Прямой линии дал оценку миру ислама в России в ответ на вопрос журналиста агентства «Татар-информ».

Президент страны отметил, что исламский мир – он очень разный. В России больше 10% граждан исповедуют ислам. Где пример Татарстана, безусловно, является в высшей степени положительным. «И многие мои коллеги из стран с преимущественным исламским населением обращают на это внимание и смотрят на тот положительный опыт сосуществования людей разных национальностей, религий, которые нам демонстрируют Татарстан»», – сказал Владимир Путин.

При этом президент страны отметил и положительный опыт Башкортостана. Подчеркнув важную роль традиционных конфессий и продвигаемых ими духовных ценностей, он сказал: «То, что в Татарстане возникла академия – это очень важное решение. Очень важно, имея в виду, что мы должны сами у себя, на своей территории готовить специалистов в области ислама. У нас то же самое и в Башкортостане развивается. Мы как поддерживали, так и намерены поддерживать все традиционные религии Российской Федерации».

Фото: скриншот трансляции.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
