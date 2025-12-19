В России не будут продлевать мораторий на штрафы для застройщиков

— Действительно, решение о моратории с целью поддержки строительной отрасли в период пандемии коронавирусной инфекции принималось. Мораторий на штрафы для застройщиков действует до конца года. Полагаю, достаточно. И попрошу правительство мораториев подобных не продлевать. Ключи должны выдаваться вовремя, — отметил Владимир Путин.

Президент также поддержал жительницу города Стрежевого Томской области, которая предложила распространить семейную ипотеку на вторичное жилье.

— Такое решение принято. Там, где новое жилье не строится или мало новостроек, семейную ипотеку можно использовать на вторичном рынке. В список включено 880 городов, но если вашего города в нем нет, мы его включим, — подчеркнул Владимир Путин.

