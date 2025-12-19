-18 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
19 Декабря , 17:50

В России не будут продлевать мораторий на штрафы для застройщиков

Жительница Ленинградской области задала Владимиру Путину вопрос об ответственности застройщиков: деньги с эскроу-счета у нее сняли, а ключи от квартиры не выдали, постоянно перенося сроки.

скриншот видеотрансляции
Фото: скриншот видеотрансляции

— Действительно, решение о моратории с целью поддержки строительной отрасли в период пандемии коронавирусной инфекции принималось. Мораторий на штрафы для застройщиков действует до конца года. Полагаю, достаточно. И попрошу правительство мораториев подобных не продлевать. Ключи должны выдаваться вовремя, — отметил Владимир Путин.

Президент также поддержал жительницу города Стрежевого Томской области, которая предложила распространить семейную ипотеку на вторичное жилье.

— Такое решение принято. Там, где новое жилье не строится или мало новостроек, семейную ипотеку можно использовать на вторичном рынке. В список включено 880 городов, но если вашего города в нем нет, мы его включим, — подчеркнул Владимир Путин.

Фото: скриншот видеотрансляции.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru