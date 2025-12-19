В Башкирии отрабатывают систему оповещения жителей через «умные домофоны»

Пилотный проект пока охватывает четыре города республики: кроме Уфы, это Стерлитамак, Октябрьский и Нефтекамск. Как рассказал в соцсетях председатель Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов, его реализация способствует повышению уровня безопасности населения. В ходе проекта отрабатывается оповещение через домофоны, размыкание дверей подъездов и убежищ гражданской обороны, а также шлагбаумов и ворот в «одно касание» диспетчером единой дежурно-диспетчерской службы.

«Новые функции позволяют повысить уровень оперативности реагирования экстренных служб и защиты жителей многоквартирных домов. В будущем планируем расширить географию участников проекта», сообщил Кирилл Первов.

Фото: со страницы Кирилла Первова в соцсетях.