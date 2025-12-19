-18 °С
Школьник из Башкирии получил от Путина бур для зимней рыбалки

Эмир Билалов, пятиклассник Республиканской гимназии-интерната имени Газиза Альмухаметова попросил у президента рыбацкие снасти накануне программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Мальчик рассказал, что «хотел написать на «Елку желаний», но не успел. Поэтому решил напрямую обратиться к Владимиру Владимировичу Путину и попросил в подарок бур для зимней рыбалки и спиннинг, так как очень люблю рыбачить. Обычно я это делаю в Белорецком районе, а с папой рыбачим в деревне Ташбулатово Абзелиловского района».

На обращение школьника откликнулись представители Народного фронта — президентской команды республики. Они поддержали мечту мальчика и вручили Эмиру долгожданные подарки: бур для зимней рыбалки и спиннинг. Теперь у юного музыканта и рыбака есть все необходимое, чтобы выйти на лед и испытать снасти в деле, сообщает пресс-службе отделения Народного фронта в Республике Башкортостан.

Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
