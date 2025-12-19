Радий Хабиров поблагодарил президента за высокую оценку Башкирии

Радий Хабиров отметил, что в республике уделяется большое внимание развитию промышленной кооперации и реализации совместных проектов с зарубежными партнерами. Это важное направление внешнеэкономической деятельности региона, подчеркнул он.

Также глава региона высказался по поводу проекта создания Российско-Таджикистанского индустриального парка. Он уточнил: реализацией проекта занимается Корпорация развития РБ, которой предстоит за счет федеральных средств реконструировать и модернизировать производственные площади.

«Деятельность индустриального парка будет направлена на развитие легкой и металлургической промышленности, станкостроения, здесь будут производить медицинское оборудование, — пояснил Радий Хабиров. — В Башкортостане есть ряд инвесторов, заинтересованных в участии в этом проекте. Потенциальные резиденты в составе делегации нашей республики уже побывали в Таджикистане».

Свой пост он завершил традиционными словами: «Работаем дальше», и еще раз поблагодарил президента страны за внимание и поддержку.

Напомним, в ходе Прямой линии с российским лидером корреспондент ИА «Башинформ» Ляйсан Закирова поинтересовалась, будет ли транслироваться опыт республики по созданию технопарков на другие дружественные нам страны. Владимир Путин ответил, что опыт Башкирии с ее развитой технологической и промышленной базой, безусловно, будет использован в этой работе. В целом на Прямую линию с президентом России поступило 43 тысячи вопросов из Башкирии, отметили в Народном фронте региона.

Фото: пресс-служба Кремля.