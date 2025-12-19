-18 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
19 Декабря , 13:50

Президент получил от россиян более двух миллионов вопросов на Прямую линию

Трансляция Прямой линии «Итоги года», которая будет совмещена с большой пресс-конференцией, начнется через десять минут — в 14 часов. Президент России Владимир Путин ответит во время трансляции на вопросы журналистов и жителей страны.

Президент получил от россиян более двух миллионов вопросов на Прямую линию
Президент получил от россиян более двух миллионов вопросов на Прямую линию

Вплоть до завершения трансляции каждый россиянин сможет задать свой вопрос на сайте программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), с помощью СМС или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону: 8–800–200–40–40. Текстовые и видеообращения можно отправить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Кроме того, можно воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX — max.ru/moskvaputinu.

Башкортостан на встрече с президентом представят пять журналистов. Ожидается, что тематика вопросов от республики в целом представит собой срез основных тем, волнующих всех граждан — ЖКХ, медицина, обеспечение жильем, дороги и транспорт, ценообразование и т. д. По мнению политологов, ответы будут содержать не только реагирование на конкретные социальные чаяния, но и продвижение приоритетов государственной политики на следующий год. Разумеется, одной из ключевых станет тема специальной военной операции, а также состояние и способность экономики выдерживать нагрузки военного времени.

В прошлом году Прямая линия с Путиным продолжалась больше четырех часов. За это время по различным каналам коммуникаций и связи президенту написали более двух миллионов россиян. Ни один из вопросов не остался без ответа, а часть проблем удалось решить еще до начала прямого эфира.

Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта.

Автор: Надежда РОМАНОВА.
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru