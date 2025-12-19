Президент получил от россиян более двух миллионов вопросов на Прямую линию

Вплоть до завершения трансляции каждый россиянин сможет задать свой вопрос на сайте программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), с помощью СМС или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону: 8–800–200–40–40. Текстовые и видеообращения можно отправить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Кроме того, можно воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX — max.ru/moskvaputinu.

Башкортостан на встрече с президентом представят пять журналистов. Ожидается, что тематика вопросов от республики в целом представит собой срез основных тем, волнующих всех граждан — ЖКХ, медицина, обеспечение жильем, дороги и транспорт, ценообразование и т. д. По мнению политологов, ответы будут содержать не только реагирование на конкретные социальные чаяния, но и продвижение приоритетов государственной политики на следующий год. Разумеется, одной из ключевых станет тема специальной военной операции, а также состояние и способность экономики выдерживать нагрузки военного времени.

В прошлом году Прямая линия с Путиным продолжалась больше четырех часов. За это время по различным каналам коммуникаций и связи президенту написали более двух миллионов россиян. Ни один из вопросов не остался без ответа, а часть проблем удалось решить еще до начала прямого эфира.

Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта.