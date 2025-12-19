-18 °С
Форум «Сила отечества» собрал молодёжь из Башкирии в Санкт-Петербурге

В северной столице состоялся молодежный форум «Якташлык көсө — сила отечества», объединивший студентов и молодых специалистов — уроженцев республики, которые живут и учатся в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло в стенах Санкт-Петербургского Дома национальностей.

Форум стал открытой площадкой для диалога между молодежью и представителями органов власти, образовательных учреждений и профессионального сообщества. Ключевыми темами для обсуждения стали профессиональное развитие и карьерная самореализация молодежи, роль молодых специалистов в развитии регионов, а также важность сохранения культурной идентичности и земляческих связей.

Перед участниками выступили авторитетные эксперты:

Ринат Файзуллин, Полномочный представитель РБ при президенте РФ;
Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы РФ;
Андрей Кийко, генерал-лейтенант, начальник Санкт-Петербургской военной академии войск национальной гвардии РФ;
Андрей Кононов, глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга;
Фиоза Миндибаева, предприниматель, основатель федеральной сети магазинов и бренда CHARMSTORE.

Завершился форум неформальным общением за чаепитием с горячим башкирским чаем и национальными угощениями, что позволило укрепить не только профессиональные, но и дружеские связи.

По итогам встречи участники единодушно отметили важность сохранения прочной связи с малой родиной, подчеркнули вклад молодежи в социально-экономическое развитие Башкирии и всей страны, а также выразили заинтересованность в дальнейшем развитии подобных площадок для диалога, наставничества и обмена опытом.

Фото: пресс-служба Ассоциации студентов и аспирантов РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
