Форум «Сила отечества» собрал молодёжь из Башкирии в Санкт-Петербурге

Форум стал открытой площадкой для диалога между молодежью и представителями органов власти, образовательных учреждений и профессионального сообщества. Ключевыми темами для обсуждения стали профессиональное развитие и карьерная самореализация молодежи, роль молодых специалистов в развитии регионов, а также важность сохранения культурной идентичности и земляческих связей.

Перед участниками выступили авторитетные эксперты:

Ринат Файзуллин, Полномочный представитель РБ при президенте РФ;

Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы РФ;

Андрей Кийко, генерал-лейтенант, начальник Санкт-Петербургской военной академии войск национальной гвардии РФ;

Андрей Кононов, глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга;

Фиоза Миндибаева, предприниматель, основатель федеральной сети магазинов и бренда CHARMSTORE.

Завершился форум неформальным общением за чаепитием с горячим башкирским чаем и национальными угощениями, что позволило укрепить не только профессиональные, но и дружеские связи.

По итогам встречи участники единодушно отметили важность сохранения прочной связи с малой родиной, подчеркнули вклад молодежи в социально-экономическое развитие Башкирии и всей страны, а также выразили заинтересованность в дальнейшем развитии подобных площадок для диалога, наставничества и обмена опытом.

Фото: пресс-служба Ассоциации студентов и аспирантов РБ.