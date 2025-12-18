-18 °С
Журналисты из Башкирии приехали в Москву для участия в «Итогах года с Путиным»

В российскую столицу прибыли журналисты из регионов, которые будут принимать участие в главном медиасобытии уходящего года — программе «Итоги года с Владимиром Путиным». Среди них есть и представители СМИ Башкирии.

В составе делегации от республики — корреспондент ИА «Башинформ» Ляйсан Закирова, выпускающий редактор башкирских новостей телеканала БСТ Ильдар Байбулатов, оператор БСТ Артур Хуснутдинов, медиа-шеф издательского дома «Республика Башкортостан» Марсель Байдавлетов и редактор газеты «Абзелил» Тансулпан Юмагужина.

В администрации президента РФ уже прошла аккредитация, сообщает районное издание «Абзелил». В том числе журналисты сдали медицинские тесты на COVID-19, грипп и ОРВИ.

«Особые слова благодарности за доверие и возможность представлять республику на таком высоком уровне выражаем директору издательского дома «Республика Башкортостан» Зульфие Мухтаровне Рахматуллиной. Именно ее поддержка позволили Марселю Байдавлетову и Тансулпан Юмагужиной отправиться в эту ответственную командировку», — поблагодарили участники предстоящей пресс-конференции с главой государства.

Журналисты признались: каждому из них очень хочется задать вопрос главе государства. Наготове у них не только актуальные темы для разговора, но и плакаты, с помощью которых они надеются привлечь внимание организаторов встречи.

Фото предоставлено газетой «Абзелил».

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
