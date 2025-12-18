-18 °С
В Башкирии иностранцам напомнили о правилах использования сим-карт

Согласно действующему законодательству иностранные гражданине, приехавшие в Россию, или лица без гражданства могут заключать договоры об оказании услуг мобильной связи по определенным правилам.

Подробности сообщил портал «Объясняем.Башкортостан».

Во-первых, для заключения такого договора требуется подтвердить свою личность с использованием Госуслуг и биометрической идентификации. Во-вторых, можно оформить не более десяти сим-карт. Также важно иметь в виду, что удаленно, через интернет, это сделать не получится — договор нужно заключать лично в отделении оператора связи.

Для того, чтобы иностранцу купить сим-карту, нужно сделать следующее: подготовить необходимые документы и сведения; перевести документ, удостоверяющий личность, на русский язык и получить СНИЛС; создать учетную запись на «Госуслугах»; . зарегистрироваться Единой биометрической системе; подписать договор на оказание услуг связи и активировать сим-карту.

Заключить договор на предоставление услуг связи можно с 14 лет при наличии одного из следующих документов, удостоверяющих личность: паспорт иностранного гражданина; вид на жительство лица без гражданства; удостоверение беженца;  свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ; разрешение на временное проживание лица без гражданства.

Для регистрации на «Госуслугах» потребуется адрес электронной почты, к которой у вас есть доступ. Подойдет любой.

Ранее мы сообщали о том, что в Башкирии оштрафовали коммерсанта за продажу незарегистрированных сим-карт.

Фото автора.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
