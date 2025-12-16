-16 °С
16 Декабря , 14:05

В Башкирии стартовала операция «Тонкий лёд»

Как сообщил на оперативном совещании в правительстве председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, в рамках профилактической операции «Тонкий лед» в республике проведено более двух тысяч профилактических мероприятий с охватом около 37 тысяч человек.

По словам докладчика, в настоящее время на водоемах республики продолжается процесс ледообразования. Толщина льда на озерах и прудах составляет от 10 до 22 сантиметров, на водохранилищах и малых реках – от 0 до 15 сантиметров. А на крупных реках ледостав еще не завершен.

«15 декабря в Бирском районе на озере Узеть при перегоне через неокрепший лед провалились более двухсот овец. Все животные, к сожалению, погибли. Сейчас собственник своими силами достает погибших овец из воды. После чего будет проведено их исследование под контролем ветеринарной службы», – рассказал подробности трагического инцидента спикер.

Кроме того, за минувшую неделю системой «112» было принято и обработано свыше 55 тысяч звонков, в их числе поступило 57 сообщений о затруднении движения на автодорогах. На этих участках были организованы мониторинг и патрулирование силами спасателей. А также на трассе М-5 «Урал» в Туймазинском районе 14 декабря был развернут мобильный пункт обогрева для водителей, двоим из них оказана помощь.

Скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
