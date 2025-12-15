-16 °С
Жители Башкирии получат быстрый доступ к документам в «Госуслугах»

В этом им поможет мессенджер МАХ.

Электронная версия паспорта, водительское удостоверение, СНИЛС, полис ОМС и ИНН с согласия пользователя будут отображаться в его профиле МАХ, сообщает пресс-служба российского мессенджера. Доступ к данным не требует биометрии. Карточки документов доступны в профиле пользователя в разделе Цифровой ID.

Для получения быстрого доступа к документам необходимо: обновить приложение «МАХ» и «Госуслуги», перейти в раздел «Цифровой ID», выбрать документ, дать разрешение на обработку данных в «Госуслугах» для первого использования.

В дальнейшем список будет расширен, в частности, в нем появятся данные о транспортных средствах и основные документы детей.

Также в чат-боте «Госуслуги» в «МАХ» собраны уведомления о записях на прием к врачу, статусах заявлений и штрафах. Штрафы можно сразу оплатить, не покидая мессенджер.

Для того, чтобы получать важные оповещения в национальном мессенджере, необходимо, чтобы аккаунты в «МАХ» и на «Госуслугах» были привязаны к одному и тому же номеру. Список уведомлений, которые будут приходить в «МАХ», можно настроить в своем аккаунте «Госуслуг».

Автор: Евгений СОКОЛОВ
