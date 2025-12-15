В Башкирии устроили на работу 27 процентов инвалидов

— У нас проживают 238 тысяч граждан в возрасте старше 15 лет, имеющих инвалидность. Более 95 тысяч из них — трудоспособные люди, при этом доля работающих инвалидов, а это ключевой показатель Национального рейтинга качества жизни, составляет 27 процентов при среднероссийском уровне в 29 процентов, — отметил премьер-министр Андрей Назаров.

По словам министра семьи, труда и соцзащиты населения Ленары Ивановой, сотрудники с инвалидностью сегодня трудятся в 9 837 организациях. За последний год инвалидов приняли в штат 544 работодателя. 1 855 граждан с инвалидностью являются предпринимателями, почти 6 тысяч — самозанятыми. Особенно увеличилось количество инвалидов на промышленных предприятиях, в торговле, строительстве и здравоохранении.

Трудоустраивать людей с инвалидностью помогает квотирование рабочих мест. За последний год исполнение квоты возросло до 84 процентов.

— Квота установлена у 3,5 тысячи работодателей на 9 тысяч рабочих мест. Это трудовые коллективы, где работают более 35 человек. На заквотированных местах сегодня трудятся 7,7 тысячи граждан, — пояснила Ленара Иванова.

Андрей Назаров поручил исполнительным органам и минтруду совместно с муниципалитетами обеспечить выполнение квоты.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.