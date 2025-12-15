Михаил Мурашко высоко оценил развитие здравоохранения в Башкирии

— Сегодня мы открываем четыре новых учреждения в нашей стране. Одна из них — в Башкирии, в Аскино. Она внесет свой вклад в реализацию нашей основной национальной цели — это сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей, поддержка семьи, — сказала Татьяна Голикова. — Уверена, что поликлиники, которые мы сегодня открываем, сделают помощь не только более доступной, но и расширят возможности для жителей с точки зрения профилактики, организации дополнительных возможностей для проведения диспансеризации и профилактических осмотров.

— В Башкортостане национальные проекты кардинально меняют жизнь в муниципалитетах. Сегодня в Аскинском районе мы открываем современную поликлинику на 250 посещений в смену. Этот объект вводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения и станет настоящим центром здоровья — им будут пользоваться более 17 тысяч жителей района, — подчеркнул Михаил Мурашко. — Реализуя национальные проекты, республика очень качественно развивает единое информационное пространство с участием в том числе и республиканских учреждений как центров, проводящих телемедицинские консультации. Программа «Цифровой ФАП» — это возможность передачи ЭКГ или дистанционного консультирования специалистами. Она позволяет вести все медицинские записи и передавать их непосредственно пациенту в электронном виде с помощью портала государственных услуг. Это и внедрение современных программ с искусственным интеллектом для помощи в принятии решений, оценки визуальных изображений. Всё это формирует новый образ здравоохранения и, конечно же, привлекает молодых людей, которые хотят работать на современном оборудовании и использовать инновационные технологии.

Министр здравоохранения России отметил личную вовлечённость главы республики в модернизацию отрасли.

— Радий Фаритович является своего рода идеологом в части создания современных объектов. Во время пандемии коронавируса инфекционные центры, которые назвали «цветок курая», были в том числе воспроизведены в других субъектах Российской Федерации. И сегодня республика продолжает помогать в реализации национальных проектов, подключая свой производственный потенциал, — сказал Михаил Мурашко. — Например, модульное приёмное отделение для больницы в Горно-Алтайске было построено при участии компаний из Башкортостана. Это показывает, что регион своим мощным потенциалом помогает нам в рамках нацпроектов в кратчайшие сроки возводить новые объекты.

Глава Башкортостана выразил благодарность правительству России и минздраву страны за поддержку республиканских инициатив, сообщает пресс-служба руководителя региона.

