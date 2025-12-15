-16 °С
Радий Хабиров открыл в Аскинском районе Башкирии новую поликлинику

Во время рабочей поездки в Аскинский район сегодня, 15 декабря, глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в открытии новой поликлиники центральной районной больницы. Старт работе нового медучреждения в режиме видеосвязи дали заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова и министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Новую поликлинику Аскинской ЦРБ построили в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Общая площадь объекта — порядка 4 тысяч кв. метров.

Здесь будут работать детское и взрослое отделения – каждое со своим отдельным входом. В детском отделении оборудовали кабинеты участковых педиатров, оториноларинголога, офтальмолога и другие необходимые диагностические лаборатории. Взрослое отделение включает консультативно-диагностический блок, а также кабинеты для проведения широкого спектра лабораторных и инструментальных исследований. Есть также кабинеты неотложной помощи, процедурные и фильтр-бокс. Большое внимание при возведении объекта уделили организации безбарьерной среды.

Радий Хабиров пообщался с врачами и медицинским персоналом поликлиники. Главный врач Аскинской ЦРБ Ильдар Шакиров подчеркнул, что учреждение полностью укомплектовано специалистами.

— Мы уже научились строить такие объекты, на мой взгляд, красиво. Внутри всё обязательно сделано в соответствии с единым республиканским бренд буком, с понятной маршрутизацией, чтобы люди знали, куда идти, — отметил Радий Хабиров во время общения с журналистами. — Я заглянул в офтальмологический и ЛОР-кабинеты. Там такое оборудование, которому, наверное, могут позавидовать и наши столичные больницы. И конечно, очень важно, чтобы люди умели на этом оборудовании работать. Медицина — быстроразвивающаяся отрасль науки, поэтому здесь надо постоянно учиться.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкортостана.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
