14 Декабря , 18:43

В Уфе мужчина осуждён за похищение человека

Верховный суд республики удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Октябрьского района Уфы, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

В январе между 31-летним мужчиной и его знакомой произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого он, угрожая девушке убийством, посадил ее в машину и поехал. На проспекте Октября потерпевшая выпрыгнула из машины на ходу, помощь ей оказали прохожие. Похититель скрылся.

Обвиняемый не признал вину. Суд первой инстанции приговорил его к пяти с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Гособвинитель счет приговор мягким и обжаловал его. Верховный суд республики сменил «условку» на колонию строгого режима.

Фото: Александр ДАНИЛОВ

Автор: Артур СМОЛОВ
