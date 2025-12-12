-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
12 Декабря , 10:38

В Башкирии разрешили объединять участки с разными видами использования

Внесенные в законодательство изменения вступят в силу 1 марта 2026 года, сообщает пресс-служба правительства.

В Башкирии разрешили объединять участки с разными видами использования
В Башкирии разрешили объединять участки с разными видами использования

Норма будет применяться в случаях, когда смежные участки, расположенные в пределах одной территориальной зоны, лесничества или особо охраняемой природной территории, принадлежат одному правообладателю.

— Действующее законодательство содержит прямой запрет на объединение земельных участков с разными видами разрешенного использования. Принятые изменения предусматривают снятие данного ограничения. Это позволит на законных основаниях проводить объединение участков с различным целевым назначением, — пояснил первый замминистра земельных и имущественных отношений Дмитрий Суслин.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru