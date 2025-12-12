В Башкирии разрешили объединять участки с разными видами использования

Норма будет применяться в случаях, когда смежные участки, расположенные в пределах одной территориальной зоны, лесничества или особо охраняемой природной территории, принадлежат одному правообладателю.

— Действующее законодательство содержит прямой запрет на объединение земельных участков с разными видами разрешенного использования. Принятые изменения предусматривают снятие данного ограничения. Это позволит на законных основаниях проводить объединение участков с различным целевым назначением, — пояснил первый замминистра земельных и имущественных отношений Дмитрий Суслин.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.