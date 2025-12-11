В Башкирии минимальная зарплата в новом году составит почти 33 тысячи рублей

Изначально документ был рассчитан на 2023 — 2025 годы. Он устанавливал региональный повышающий коэффициент в 5,7 процента от МРОТ. Но касается он только внебюджетного сектора, то есть коммерческих предприятий. Они в течение месяца могли направить в минтруд мотивированный письменный отказ от присоединения к договору, пояснила замруководителя ведомства Оксана Ванскова.

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России увеличен до 27 093 рубля в месяц. В Башкирии с учетом районного коэффициента он составит 31 156 рублей 95 копеек (до вычета НДФЛ).

— С применением регионального повышающего коэффициента в 5,7 процента от МРОТ минимальная заработная плата в будущем году составит 32 932 рубля 90 копеек, — уточнила Оксана Ванскова.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.