Общество
10 Декабря , 15:20

В Башкирии курс «Готов к санитарной обороне» прошли более 116 тысяч человек

Реализацию образовательного комплекса «Готов к санитарной обороне», главная цель которого — подготовка жителей республики к оказанию первой помощи в экстренных ситуациях, обсудили на заседании правительства республики под председательством премьер-министра Андрея Назарова.

— В современных условиях организация обучения населения приемам оказания первой помощи приобретает особую актуальность. Необходима широкомасштабная подготовка граждан и формирование у них навыков само- и взаимопомощи при травмах, ранениях и несчастных случаях. Обучение организовано на базе девяти медицинских образовательных организаций, Центра медицины катастроф, а также государственных организаций, входящих в состав медицинского округа республики, — отметил Андрей Назаров.

В республике подготовлено более 5 тысяч инструкторов первой помощи. В первую очередь были обучены работники медицинских организаций, сотрудники МВД, МЧС и других служб. Также курс прошли более 116 тысяч слушателей.

В этом году обучение прошли почти 5 тысяч человек, еще 8 600 сотрудников посетили мастер-классы, сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин. В плане на следующий год — продолжить работу по массовому привлечению населения к обучению навыкам оказания первой помощи и популяризации программы «Готов к санитарной обороне».

Автор: Жанна МИРОНОВА
