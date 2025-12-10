-16 °С
10 Декабря , 17:14

Общественная палата Башкирии подвела итоги года

Расширенное заседание Общественной палаты РБ прошло в Конгресс-холле «Торатау».

Собравшихся приветствовали помощник главы республики Данияр Абдрахманов, заместитель председателя Госсобрания — Курултая Тамара Тансыккужина и министр торговли Азат Аскаров. Отметив большую роль Общественной палаты во взаимодействии общества и власти, спикеры назвали ее стратегическим партнером, голосом гражданского общества, важной и нужной площадкой для определения здравых идей по улучшению жизни людей. 

И.о. председателя Общественной палаты Рамиль Рахимов, подводя итоги работы в нынешнем году, отметил, что за это время было проведено более 1,5 тыс. мероприятий. В рамках общественного контроля члены палаты и эксперты провели 16 мониторингов по ключевым направлениям — благоустройству, доступности медучреждений и другим, посетив более 4 тысяч объектов.

Значимыми событиями стали республиканский конкурс «Отцовская доблесть», патриотические акции, посвященные 80-летию Победы, сбор и отправка гуманитарной помощи участникам СВО и поддержка их семей. Проведено 26 круглых столов и семь интернет-опросов по самым актуальным темам, подготовлено более 800 наблюдателей за ходом выборов, отработано более тысячи обращений.

Говоря о задачах на 2026 год, Рамиль Рахимов в числе приоритетов назвал мониторинг инфраструктуры, поддержку участников СВО и членов их семей, подготовку и реализацию проектов в рамках объявленного Года единства народов России. Большая работа будет проведена и в связи с предстоящими выборами.

Фото автора.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
