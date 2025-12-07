-16 °С
МЧС Башкирии: Вешать на улице «домашнюю» гирлянду опасно

Для украшения домов и окон следует использовать специальные гирлянды, предназначенные для работы вне помещений, предупреждает МЧС РБ.

Как пояснили специалисты, на улице осадки могут вывести из строя проводку и спровоцировать короткое замыкание.

Кроме того, следует внимательно выбирать гирлянду в магазине. Прежде всего надо проверить сертификат соответствия товара. Если его нет, от покупки лучше отказаться.

Также необходимо проверить как гирлянда работает. Шнур должен быть без изъянов, все огоньки – зажигаться, а штекер в розетке не должен искрить и греться.

Если обнаружится неисправность, электрогирлянду следует немедленно обесточить.

Фото МЧС Башкортостан.

 

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
