3 Декабря , 17:06

В Уфе всех желающих приглашают на День подписчика

5 декабря в магазине издательства «Китап» в Уфе состоится масштабный День подписчика. Для участников предусмотрена специальная программа.

В Уфе всех желающих приглашают на День подписчика
В Уфе всех желающих приглашают на День подписчика

В этот день все желающие смогут подписаться на газеты и журналы издательского дома «Республика Башкортостан» по льготным ценам и принять участие в акции «Добрая подписка».

Не упустите возможность сделать отличный новогодний подарок самому себе, родителям, друзьям и всем тем, кто нуждается в поддержке и внимании, — ветеранам, семьям участников СВО, людям в тяжелой жизненной ситуации.

Напомним, с 3 по 13 декабря в республике проходит декада льготной подписки на периодические издания. В этот период цены на подписку максимально выгодные, а каждая подписная квитанция участвует в розыгрыше призов.

Вас ждут 5 декабря с 10.00 до 17.00 по адресу: Уфа, ул. Ленина, 26, магазин «Китап».

Иллюстрация: ИД «Республика Башкортостан».

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
