В Башкирии предприятие поможет школе решить проблему аварийного спортзала

Двухэтажное здание школы построили в 1963 году, а в 2008 году ей присвоили имя героя Советского союза Г.Т. Васева. В 2013 и в 2014 годах в учебном учреждении прошел капитальный ремонт, спустя всего семь лет после которого возникла новая проблема — спортивный зал признали аварийным и опасным для дальнейшей эксплуатации. С 2021 года его двери закрыты для учеников.

Как рассказала директор школы Елена Гильманова, причина — в грунтовых водах, которые размывают фундамент. Это влечет подвижность стен и высокую вероятность, что они не смогут удержать тяжелый потолок. Инициативная группа родителей учащихся и коллектив школы неоднократно обращались в различные инстанции, но ситуация не разрешалась. Тогда они записали видеообращение главе республики Радию Хабирову, которое прозвучало во время его Прямой линии 11 ноября.

— В нашей образовательной организации обучаются более 300 детей, у нас два филиала. Школа небольшая, но она очень уютная, комфортная, теплая. Конечно, не без минусов — нет актового зала, нет цеха горячего питания. Но сейчас мы обращаемся с другим наболевшим вопросом — это отсутствие спортивного зала, — сказала Елена Гильманова.

Она добавила, что из-за отсутствия нормальных условий для работы тяжело найти учителей и тренера. Сейчас физкультуру преподает Юлай Валиуллин. Ему 26 лет, но несмотря на небольшой рабочий стаж, он любит свою профессию. Однако коллектив переживает, что может потерять и этого учителя.

— Наша школа участвовала в конкурсе «Школьное инициативное бюджетирование», в котором мы победили. Проект назывался «Батыры Абзелила». Результатом победы стало открытие тренажерного зала. Также мы участвуем в проекте «Футбол в школе», — говорит молодой педагог. — Но для лучшего развития спорта нам не хватает спортивного зала. Наши дети очень активные, спортивные, одаренные и талантливые. Ребята хотели бы заниматься активными видами спорта, такими как баскетбол, волейбол, гимнастика. Но сейчас мы вынуждены заниматься или в тесном коридоре, когда плохая погода, или на улице, если погода позволяет.

Услышав обращение из школы, на тревожную ситуацию откликнулось ООО «Салаватское». Напомним, инвестор планирует строительство в Абзелиловском районе горно-обогатительного комбината, который даст новые рабочие места и налоговые поступления в местный бюджет.

— Мы приняли решение помочь с ремонтом спортзала в Михайловской школе. В ближайшее время встретимся с представителями властей и руководством учреждения, чтобы обсудить все детали предстоящих работ, — сообщил директор предприятия Тагир Бахтигареев.

ООО «Салаватское» уже заявило о себе как о надежном социальном партнере для Абзелиловского района. Ранее на его средства была построена спортивная площадка в детском лагере «Ирандык» и проведен капитальный ремонт в школе-интернат села Бурангулово. Также предприятие оплатило реабилитацию ребенку, сильно пострадавшему в пожаре.

Фото со страницы ООО «Салаватское» в ВК.