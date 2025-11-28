-16 °С
28 Ноября , 15:06

Андрей Назаров рассказал о матери четырёх защитников Отечества из Башкирии

Премьер-министр правительства РБ в преддверии Дня матери поделился историей многодетной матери из Архангельского района, все сыновья которой служат в зоне специальной военной операции. Соответствующий пост опубликован в социальных сетях Андрея Назарова.

«Накануне Дня матери хочу сказать несколько слов о храбром материнском сердце. Делюсь историей Рамили Мидхатовны Башировой из Архангельского района — женщины, которая вместе с супругом Зиннуром Зиннатовичем воспитала четырех сыновей, защитников Родины», — отметил Назаров.

Он подчеркнул, что сегодня все сыновья Башировой находятся в зоне СВО, каждый из них имеет награды и боевой опыт. «Но для матери они всегда остаются просто ее детьми», — добавил премьер-министр.

В своем обращении Андрей Назаров обратил внимание на непростую материнскую долю. «Сколько бы лет ни было сыну, сердце все равно болит за каждого. И именно эта сила, тихая и незаметная, помогает семьям держаться в самые сложные моменты», — говорится в публикации.

Глава правительства охарактеризовал Рамилю Баширову как мудрую, терпеливую и доброжелательную женщину, которая всю жизнь проработала в колхозе, растила детей и прививала им порядочность, ответственность и стойкость духа. «И ее сыновья выросли такими, какими она хотела их видеть — честными, смелыми, достойными гражданами своей страны», — констатировал Андрей Назаров.

Он выразил личную благодарность матери героев и пожелал ей дождаться сыновей живыми и здоровыми.

Фото: страница Андрея Назарова в ВК.

Автор: Мария СНЫТКИНА
