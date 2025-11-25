-16 °С
В Стерлитамаке запретили оборудование, на котором покалечился работник

Завершено расследование несчастного случая с 54-летним работником московского предприятия «Промышленные химические упаковочные материалы», сообщили в Гострудинспекции в РБ.

Инцидент произошел 23 мая в цехе по производству гофрокартона. При изготовлении гофролистов руку оператора затянуло в вал оборудования. Пострадавший получил тяжелую травму.

Как показало расследование, в процессе работы оператор руками подвинул клеевую пластину ближе к валу, чтобы уменьшить расход клея. При этом рука работника попала в механизм.

Инструкция по работе с гофромашиной не содержит требований безопасности при регулировке клеевого вала и пластины. Завод-изготовитель в руководстве по эксплуатации не предусматривает наличие в оборудовании клеевой пластины — она была только рекомендована, но поставлялась в комплекте со станком, произведенным в Китае. Декларацию об его соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности предприятие представить не смогло, пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина.

В рамках внепланового инспекционного визита на предприятие госинспектор труда выдал предписание о запрете эксплуатации гофромашины до получения документов, подтверждающих ее соответствие требованиям безопасности.

Материалы расследования переданы в следственные органы.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
