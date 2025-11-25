Башкирия заняла 11-е место в рейтинге качества жизни людей с инвалидностью

Башкортостан вошел в топ-20 рейтинга, заняв 11-е место.

Светлана Чупшева высоко оценила работу по созданию инклюзивного пространства, которая ведется в республике.

— Впервые на федеральном уровне мы организовали форум, где обсуждаются различные аспекты инклюзии — и образование, и учеба, и реабилитация. При этом Башкортостан, по-моему, единственный регион, где уже давно ежегодно проводят такой форум. Он называется «Ломая барьеры». Это открытая площадка, где вы встречаетесь с людьми с инвалидностью, с родителями особенных детей, с ветеранами специальной военной операции, приглашаете международных российских экспертов, — отметила гендиректор АСИ.

— Уровень цивилизованности общества как раз и определяется отношением общества к тем, кто особо нуждается во внимании и заботе — к инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья. В Башкортостане почти 250 тысяч людей с инвалидностью, из них 21 тысяча — это дети. Поэтому мы в республике создаем условия для того, чтобы людям с ОВЗ жилось комфортно. И прежде всего укрепляем понимание и принятие того, что среди нас есть разные люди, — подчеркнул глава республики Радий Хабиров.

В Башкирии создан кластер производителей технических средств реабилитации, им предоставляются субсидии из бюджета республики. В прошлом году на эти цели было направлено 20 млн рублей. Проводятся уникальные инклюзивные мероприятия для детей — «Бал маленьких принцесс» и патриотический слет «Территория героев».

— У вас выстроена целая система. Это и поддержка производителей ТСР, и выпуск высокотехнологичных протезов, колясок и других средств реабилитации, и специальные квартиры для адаптации людей с инвалидностью, и пошив красивой, качественной одежды для детей и взрослых с ОВЗ, и развитие адаптивного спорта. Даже первый туристический инклюзивный маршрут тоже был именно в Башкортостане, когда в знаменитой Киндерлинской пещере создали доступную среду. Знаю, что многие до сих пор думают, что инклюзия — это про пандусы. Нет, это не про пандусы. Это целый комплекс вопросов и направлений работы федерального правительства и регионов по созданию возможностей для людей с инвалидностью. Как это делается в Башкортостане, — отметила Светлана Чупшева.

Фото с сайта главы РБ.