В Уфе по договорам КРТ снесут почти 900 домов и застроят 17 территорий

«Площадь территорий составляет 332 гектара, с потенциальным объемом нового жилого фонда в 2 миллиона квадратных метров. Объем инвестиций оценивается примерно в 264,8 млрд рублей. Доход в бюджет от заключения договоров составил 567 млн рублей — эти средства также направляются на развитие города», — отметил глава администрации столицы.



Главным мэр назвал улучшение жилищных условий уфимцев. На этих территориях расположены 76 аварийных многоквартирных домов и 789 жилых домов без централизованных систем. Уже расселено более 8,4 тыс. квадратных метров аварийного жилья, почти 600 человек получили новые квартиры или компенсацию.



Договоры КРТ предусматривают не только строительство жилья, но и возведение социальных объектов, подготовку участков с инженерной инфраструктурой для школ и детсадов.



«Первый многоквартирный дом, построенный в рамках КРТ, планируется ввести в эксплуатацию в декабре. В этом году мы планируем заключить еще три договора с потенциалом строительства более 800 тысяч квадратных метров нового жилья», — подчеркнул Ратмир Мавлиев.

Инфографика: Ратмир Мавлиев ВК.