В России напомнили об условиях поступления в резерв Вооруженных Сил

Как сообщают в военном ведомстве, кандидат для поступления в резерв должен соответствовать ряду требований.

Возраст резервиста: до 52 лет (прапорщики, сержанты и солдаты); до 57 лет (младшие офицеры); старшие офицеры (до 62 лет).

Состояние здоровья: категория А (годен) или Б (годен с небольшими ограничениями).

Кроме того, кандидат должен пройти проессионально-психологический отбор, иметь образование не менее девяти классов.

Гражданину откажут в зачислении в резерв, если он, в частности, подвергался административному взысканию за употребление наркотиков или психотропных препаратов, имеет непогашенную судимость, находится под следствием или уголовным преследованием.

Подробнее об условиях читайте на сайте минобороны РФ.

Фото автора.