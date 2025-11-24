-16 °С
В России напомнили об условиях поступления в резерв Вооруженных Сил

Минобороны установило ряд требований для желающих вступить в резерв.

Как сообщают в военном ведомстве, кандидат для поступления в резерв должен соответствовать ряду требований.

Возраст резервиста:  до 52 лет (прапорщики, сержанты и солдаты); до 57 лет (младшие офицеры); старшие офицеры (до 62 лет).

Состояние здоровья: категория А (годен) или Б (годен с небольшими ограничениями).

Кроме того, кандидат должен пройти проессионально-психологический отбор, иметь образование не менее девяти классов.  

Гражданину откажут в зачислении в резерв, если он, в частности,  подвергался административному взысканию за употребление наркотиков или психотропных препаратов, имеет непогашенную судимость, находится под следствием или уголовным преследованием.

Подробнее об условиях читайте на сайте минобороны РФ.

Фото автора.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
