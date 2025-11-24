-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
24 Ноября , 12:58

В Башкирии прокуратура проведёт проверку по факту отравления рабочих

Прокуратура РБ организовала проверку после гибели двоих работников сельхозпредприятия в Чекмагушевском районе, сообщили в ведомстве.

В Башкирии прокуратура проведёт проверку по факту отравления рабочих
В Башкирии прокуратура проведёт проверку по факту отравления рабочих

По предварительным данным, рабочие спустились в бункер зерноочистительной машины для ее очистки, где отравились неизвестным газом. Пострадавшие скончались.

На место происшествия выезжал прокурор Чекмагушевского района Илнур Насретдинов. 

В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося, даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. 

Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту.

Фото: Надежда ТЮНЕВА.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru