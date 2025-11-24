В Башкирии прокуратура проведёт проверку по факту отравления рабочих

По предварительным данным, рабочие спустились в бункер зерноочистительной машины для ее очистки, где отравились неизвестным газом. Пострадавшие скончались.

На место происшествия выезжал прокурор Чекмагушевского района Илнур Насретдинов.

В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося, даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту.

Фото: Надежда ТЮНЕВА.